Grammy Ödüllerinde Öne Çıkanlar Açıklandı

grammy-odullerinde-one-cikanlar-aciklandi

YILIN ŞARKISI ÖDÜLÜNÜ BILLIE EILISH KAZANDI

Yılın şarkısı ödülünün sahibi Billie Eilish oldu. 17 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan Wildflower adlı eser, Eilish ve kardeşi Finneas O’Connell tarafından kaleme alındı. Şarkı, 68’inci Grammy Müzik Ödülleri’nde yılın şarkısı kategorisinde ödül almaya değer görüldü.

KENDRICK LAMAR’DAN BAŞARI RÜZGARI

Kendrick Lamar, ödül töreninde 9 farklı kategoride yarıştı. En iyi Rap şarkısı, en iyi rap performansı, rap albümü ve melodik rap performansı ödüllerini kazanarak önemli bir başarı elde etti. Lise yıllarından beri müzikle iç içe olan Lamar, Grammy gecesinde birçok ödülün sahibi oldu.

BAD BUNNY’DEN CESUR PROTESTO

Puerto Rikolu sanatçı Bad Bunny, en iyi Latin şarkısı ödülünü kazanarak sahneye çıktı. Ödülünü alırken göçmen gümrük muhafaza ekiplerine karşı “ICE Dışarı” diye bağırarak dikkatleri üzerine çekti. Sanatçının bu cesur protestosu, etkinlikte büyük yankı uyandırdı.

GRAMMY’DE TARİHİ AN

Bu yılki ödül töreninde bir ilke imza atıldı. Bir K-pop şarkısı, Grammy ödüllerine ilk kez layık görüldü. Golden, en iyi görsel medya şarkısı ödülü ile bu tarihi başarıya imza attı.

