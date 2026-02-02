Balıkesir’de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla göçmen kaçakçılığının önüne geçildi. Yapılan operasyonlar, il merkezinde ve Burhaniye ilçesinde gerçekleştirildi.

NEFES KESEN OPERASYON

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, il merkezinde 4, Burhaniye’de ise 1 olmak üzere toplam 5 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, gerekli işlemler sonrasında Bandırma Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

KENT GENELİNDE HUZUR DEVRİYESİ

Diğer yandan, 26 Ocak-1 Şubat 2026 tarihleri arasında, şehir genelinde göçmen kaçakçılığına dair herhangi bir olayın yaşanmadığı bildirildi.