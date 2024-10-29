“Grand İsias Otel Davasında Sanıklar Suçlu”

ADANA GRAND İSİAS OTEL DAVASI BİLİRKİŞİ RAPORU

Adıyaman’da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde KKTC’li sporcular ve tur rehberleri dahil 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Otel davasının 3’üncü bilirkişi raporu, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve 9 Eylül Üniversitesi’nden akademisyenler tarafından hazırlandı. Bilirkişi raporunun sonuç bölümünde dikkat çekici tespitler yer aldı. Raporda, “Bina imalat ve denetimindeki eksiklikler; bina betonlarının üretiminde kullanılan agregaların kusurlu olması, en büyük tane çapının izin verilen en büyük değerden daha yüksek olması, beton basınç dayanımının oldukça değişken olması, etriyelerin 135 derece açıyla kıvrılmamış olması, sargılama bölgesinde gerekli etriye sıklaştırmasının yapılmaması ve çiroz kullanılmaması” gibi unsurlar sıralandı. Ayrıca, binaya 2001 yılında verilen tadilat yapı ruhsatı ekindeki projede gösterilen iki asansör ile tesisat bacası yapımında asmolen döşemede boşluk açılması gibi yapısal sorunlar da ifade edildi. Binanın statik-betonarme projelerinin deprem yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanmadığı da raporda belirtiliyor.

SORUMLU SANIKLARIN ANALİZİ

Rapora göre, Grand İsias Otel’in yıkılmasında 11 sanığın sorumluluğu tespit edildi. İlk olarak Ahmet Bozkurt’un “1993 ve 2001 yıllarında düzenlenen yapı ruhsatında yapı sahibi ve müteahhit olması” nedeniyle sorumlu olduğu vurgulandı. Bozkurt’un 1993 yılına ait ruhsat ekindeki mimari proje üzerine revize yapmadığı, standartlara uygun olmayan agregalar ve etriyeler kullanıldığı belirtildi. Diğer sanıklar arasında yer alan Bilge Açık, Efe Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt, Seda Zeren, Şule Özbek, ve Ulviye Bozkurt’un yapısal sorunları içeren 2001 tarihli tadilat ruhsatına göre yapı sahibi olduğu ifade edildi.

Mimar H. Erdem Yıldız’ın, 2001 tarihli tadilat ruhsatında fenni mesul olarak sorumlu olduğu ve 2001 tarihli yapı ruhsatının alınması sırasında gerekli taahhüt raporunu vermediği bildirilmiştir. İnşaat Mühendisi Halil Bağcı ve Mehmet Güncüoğlu da ruhsatlardaki imzasız belgelerle sorumlu tutulmuştur. Güncüoğlu’nun, mimari projedeki değişikliklere uygun statik hesaplarda revizyon yapmadığı ifade edilirken, Hasan Aslan’ın da imalat denetimindeki eksikliklerden dolayı sorumlu olduğu kanaatine varılmıştır.

KAZA VE SÜREÇTEKİ GELİŞMELER

Adıyaman’ın Merkez ilçesinde yer alan ve depremde yıkılan Grand İsias Otel’de 72 kişinin yaşamını yitirdiği bir olay gerçekleşti. Dava sürecinde 5 sanık tutuklu, 6 sanık ise tutuksuz olarak yargılanmakta. Bilirkişi raporu sonrasında sanıklardan Efe Bozkurt ve Halil Bağcı, “yurt dışı yasağı” ve “haftada bir gün imza atma” adli kontrol şartlarıyla tahliye edildiler. Ayrıca, Adıyaman Valiliği’nin İl İdare Kurulu, İsias Otel dava dosyasından ayrılan 4 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermiştir.