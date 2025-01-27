Grand Kartal Otel İtirafı: Yangın Sistemi Eksikliği

YANGIN GÜVENLİĞİ SORUNU VE YETKİLİLERİN TAVRI

36’sı çocuk olmak üzere toplamda 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel’de yangın güvenlik sistemlerindeki eksikliklerin dikkat çektiği bildirildi. Otelin muhasebe bölümünde yöneticilik yapan Kadir Özdemir, bu sistemlerin pahalı olduğu gerekçesiyle yapılmadığını dile getirdi. Özdemir, yangın sistemlerinin eksikliğini fark ettikten sonra otel yönetimine durumu ilettiğini ve “masraflı olur” cevabını aldığını belirtti.

DENETİM RAPORU VE İPTAL GEREKÇESİ

Özdemir’in aktardığına göre, 12 Aralık’ta Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü uzmanları oteli denetledi. Bu denetimde otelde 8 ana kalemde ciddi eksiklikler tespit edildi ve giderilmesi istendi. Denetim sonrası otel yönetimi konuyu kendi aralarında değerlendirdi. Tutuklu sanık Kadir Özdemir, itfaiyenin olumsuz raporunu C. adlı bir çalışandan öğrendiğini ifade etti. Bunun üzerine, “Otelin yangın güvenliğiyle ilgili olumsuz rapor aldığını yöneticim Ahmet Demir’e bildirdim.” dedi.

BELEDİYE İLE İLETİŞİM VE DEVAM EDEN SÜREÇ

Özdemir, durumun bildirilmesinin ardından yaşanan gelişmeleri şu şekilde aktardı: “Ahmet Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüştü. Sedat Gülener, kendisine ‘İptal dilekçesi verin’ demiş. Bu talimat sonrası iptal dilekçesini hazırladık. Ayrıca bu konular hakkında Grand Kartal Otel’in Genel Müdürü Emir Aras ile de görüştüm. Emir Aras bana, ‘Bu eksiklikleri gidermek çok masraflı, denetimi iptal edebiliyorsak iptal ettirelim’ dedi.” Özdemir, bu bağlamda Bolu Belediye Başkanlığına giderek başvurusunun iptal edilmesini istedi.

İPTAL DİLEKÇESİ VE SON GEBERİ ŞÜPHESİ

Grand Kartal Otel’in iptal dilekçesi 24 Aralık 2024’te verildi. Sadece bir gün sonra, 25 Aralık 2024’te Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in itfaiyenin otel denetimini iptal ettiği bilgisi geldi. Belediyenin bu eksiklikleri ortaya koymasına rağmen otel hakkında neden şikayetçi olmadığı ve durumu kamu kurumlarına iletmediği ise merak konusu oldu.