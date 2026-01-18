Grand Kartal Otel Yangınında Aileler Eğitmenlere Suç Duyurusunda Bulundu

grand-kartal-otel-yangininda-aileler-egitmenlere-suc-duyurusunda-bulundu

BOLU’DAKİ YANGINDA İKİ ÇOCUĞUN ÖLÜMÜ İÇİN SUÇ DUYURUSU

Grand Kartal Otel’de gerçekleşen yangında hayatını kaybeden 18 yaşındaki Ömür Kotan ve 15 yaşındaki Eren Bağcı’nın aileleri, olayın sorumluları olarak Başkent Kayak ve Doğa Sporları Kulübü’nün başkanı ve kayak eğitmeni M.G. ile kayak eğitmenleri E.A. ve Y.A.’yı göstererek Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Yangın, geçen yıl otelde meydana gelmiş ve toplamda 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

SORUMLULUK İDDİASI

Kotan ve Bağcı aileleri, çocuklarının kampta yardımcı eğitmen olarak bulunduğunu ve bu süreçte yangından sağ kurtulan kulüp başkanının ve eğitmenlerinin de sorumlu olduklarını belirtti. Dilekçede, “Yangın sırasında, çocukların kayak eğitmenleri E.A. ve Y.A. ile aynı odada kaldığı ve koridora çıkmalarının istendiği, kendi canlarını kurtardıkları” ifade edildi.

KORİDORDA KALMA DURUMU

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede, Kotan ve Bağcı’nın yangın anında aynı odada bulunan eğitmenler tarafından koridora çıkarıldıkları belirtildi. Belirtilen dilekçede, “Şüphelilerin, o gece sorumlulukları altında bulunan bu iki çocuğu, öleceklerini bile bile o ölüm koridorunda bıraktıkları ve bu sayede, onların ölümüne neden oldukları açıktır.” denilerek, şüphelilerin ‘olası kastla öldürmek’ suçundan yargılanmaları talep edildi.

