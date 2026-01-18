Grand Kartal Otel Yangınında Ailelerden Suç Duyurusu

Grand Kartal Otel’deki yangında iki genç yaşamını yitirdi

AİLELERDEN SUÇ DUYURUSU

Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında 18 yaşındaki Ömür Kotan ile 15 yaşındaki Eren Bağcı’nın hayatını kaybetmesinin ardından, aileler Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak Başkent Kayak ve Doğa Sporları Kulübü’nün başkanı ve kayak eğitmeni M.G. ile kayak eğitmenleri E.A. ve Y.A.’nın sorumluluğunun olduğunu iddia etti. Geçen yılki yangında toplamda 78 kişi yaşamını yitirmişti.

EĞİTMENLERİN SORUMLULUĞU ÖNE ÇIKTI

Hürriyet’in aktardığı habere göre, aileler, çocuklarının kaybolduğu kampta yardımcı eğitmen olarak görev yapan M.G., E.A. ve Y.A.’nın, yangından sağ kurtulanlar arasında yer alarak sorumluluklarını yeterince yerine getirmediğini dile getirdi. Suç duyurusu dilekçesinde, yangından kurtulan iki çocuğun eğitim sorumlularının ihmali ve tutumları nedeniyle ölümlerinin yaşandığına vurgu yapıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Ömür Kotan ve Eren Bağcı’nın geceyi geçirdikleri odadan, yangın sırasında koridora çıkartıldığı ve beklemeleri için yalnız bırakıldıkları bilgisi yer aldı. Dilekçede, “Şüphelilerin, o gece sorumlulukları altındaki bu iki çocuğu, öleceklerini bile bile o ölüm koridorunda bıraktıkları ve bu sayede, onların ölümüne neden oldukları açıktır. Bu nedenle, şüphelilerin 3’ü yönünden ‘olası kastla öldürmek’ suçundan iddianame düzenlenmesini ve yargılanmalarını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.