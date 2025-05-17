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Grand Kartal Otel Yangınında Cezalar Belli

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DAVA SÜRECİ BAŞLIYOR

78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili olarak, olayın sorumluluğu nedeniyle 13 kişi hakkında 1998’er yıl, 19 kişi hakkında ise 22 yıl 6 ay hapis istemiyle dava açılıyor. Bu durum, yangının ardından yaşanan süreçte yargının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

SORUMLU CUMHURİYET SAVCILIĞI

Olayın ardından yapılan incelemelerde, yangının çıkış nedeni ve sorumluların belirlenmesi için gerekli soruşturma sürdürülüyor. 13 kişi için belirlenen hapis cezası süresi dikkat çekerken, diğer 19 kişi için açılan davada talep edilen süre ise dikkatlice değerlendirilecek. Bu yargı sürecinin, benzer olayların önlenmesi bakımından alınacak önlemleri etkilemesi bekleniyor.

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