Grand Kartal Yangınında Hayatını Kaybedenler Anıldı

YANGINDA YAŞANAN TRAJEDİYİ ANMA ETKİNLİĞİ

Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de, 21 Ocak’ta meydana gelen yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, bu olayda yaşamını yitirenleri anmak amacıyla yanan otelin önünde toplandı. Sendika ve STK temsilcilerinin yer aldığı grup, “Yastayız, unutmayacağız, affetmeyeceğiz” yazılı pankartla yangındaki ihmaller ve denetim eksikliklerine karşı seslerini yükseltti.

DENETİM VE LİYAKATSİZLİĞİN GETİRDİĞİ SONUÇLAR

Grup adına açıklama yapan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, denetimsizliğin ve liyakatsizliğin sonuçlarının ağır bedellerle ödendiğine dikkat çekti. Koçak, “Denetlemeyi yapması gereken kurumların kendisinin denetlememez olma hali, bize bu kadar büyük bedeller ödemeye zorluyor. Bir kazanın sonucunun felakete dönüşmesi, bir katliama dönüşmesi meselesiyle karşı karşıyayız. 1 hafta sonra deprem bölgesinde olacağız. Doğal olayların bir felakete dönüştüğü bir ülkede yaşıyoruz. Hem doğal olaylar hem kazalarda neden bu kadar ağır bedeller ödüyoruz? Bunun sorgulanması gerekiyor” dedi. Ayrıca, “Sonuçlarına hep birlikte üzülüyoruz. Burada sorumluluğu olanlar da bu acıya üzülmüyor değiller; ama ne çare. Bunun olabileceğini öngörmek bu kadar zor mu” diye de ekledi.