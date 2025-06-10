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Graz’da Bıçaklı Saldırı, 8 Öldü

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AVUSTURYA’DA BIÇAKLI SALDIRI

Avusturya’nın Graz şehrinde bir okulda bıçaklı bir saldırı meydana geldi. Kronen Zeitung gazetesinin haberine göre, bu saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

SALDIRIDA YARALILAR VAR

Ayrıca, olayda çok sayıda yaralı olduğu ifade ediliyor. Yaralıların büyük bir kısmının öğrenci ve öğretmen olduğu belirtiliyor. Avusturya polisi bölgedeki güvenlik önlemlerini artırarak operasyon başlatıyor.

SALDIRGAN KENDİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Ulusal televizyon kanalı ORF, saldırganın bir öğrenci olduğunu bildiriyor. ORF’nin aktardığına göre, saldırgan saldırı sonrası kendini de öldürüyor.

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