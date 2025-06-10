Graz’da Okulda Bıçaklı Saldırı Gerçekleşti

AVUSTURYA’DA BLAH BAHÇESİ OLARAK BİLİNEN BİR OKULDAKİ SALDIRI

Avusturya’nın Graz kentinde bir okulda bıçaklı bir saldırı meydana geldi. Kronen Zeitung gazetesinin aktardığına göre, bu olayda en az 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonucunda çok sayıda yaralı bulunuyor. Yaralıların büyük kısmının öğrenci ve öğretmen olduğu ifade ediliyor.

POLİS OPERASYONU BAŞLATTI

Avusturya polisi, olayın yaşandığı bölgede geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Ulusal televizyon ORF ise saldırganın bir öğrenci olduğunu bildirdi. ORF’ye göre saldırgan, olaydan sonra kendini de öldürdü.