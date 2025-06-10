Graz’da Saldırı, 8 Kişi Öldü

AVUSTURYA’DA BICAKLI SALDIRI

Avusturya’nın Graz kentindeki bir okulda bıçaklı bir saldırı gerçekleşti. Kronen Zeitung gazetesinin aktardığına göre, bu üzücü olayda en az 8 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının olduğu belirtiliyor. Yaralılar arasında çoğunluğun öğrenci ve öğretmen olduğu ifade ediliyor.

POLİS OPERASYONU BAŞLATTI

Avusturya polisi, olayın ardından bölgede operasyon başlattı. Ulusal televizyon kanalı ORF, saldırganın bir öğrenci olduğunu bildirdi. ORF’ye göre, saldırgan olay sonrası kendini de öldürdü.