Green Card Programı Durduruldu: Başvurular Süresiz Kapatıldı

ABD’DE ÇEŞİTLİLİK VİZESİ PROGRAMI ASKIYA ALINDI

ABD’de “Green Card” olarak bilinen Çeşitlilik Vizesi (DV1) programının askıya alındığı bildirilmiştir. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Brown Üniversitesi’ndeki silahlı saldırının ardından bu kararı açıkladı. Green Card başvuruları süresiz olarak durdurulmuşken, başvuruların yeniden ne zaman açılacağına dair bir bilgilendirme yapılmamıştır. Başkan Donald Trump’ın talimatıyla DV1 programının geçici olarak durdurulmasına yönelik emir verildiği belirtildi.

BAŞVURULARIN GECİKMESİ TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Başvuruların ekim ayında başlaması beklenirken, yaşanan gecikme bu dönemde kaydedilen en sert gecikme olduğunu ortaya koyuyor. Noem’in açıklamaları, ABD’de göçmenlik politikaları konusunda tartışmaları yeniden başlatmıştır. Bakan, 13 Aralık’ta Brown Üniversitesi’nde gerçekleşen ve iki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırıyı Green Card ile ilişkilendiriyor. Saldırgan Claudio Manuel Neves Valente’nin 2017 yılında çeşitlilik göçmen vizesi programı aracılığıyla ABD’ye giriş yaptığı belirtiliyor.

“DAHA FAZLA AMERİKANIN ZARAR GÖRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Noem, sosyal medya platformundan “Dv1 Programını Derhal Durdurma Talimatı Veriyorum” açıklaması yaparak, “Bu alçak herifin ülkeye sokulmasına asla izin verilmemeliydi” değerlendirmesinde bulundu. Bakan, “Başkan’ın talimatı üzerine bu felaket programı durdurma emri veriyorum, daha fazla Amerikalının zarar görmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

GREEN CARD NEDİR?

Green Card, ABD’de sürekli ikamet hakkı tanıyan bir belgedir. Her yıl milyonlarca kişinin başvurduğu Green Card çekilişleri, Ekim ayının başında gerçekleşmekteydi. Ancak bu yıl başvurularda önemli bir gecikme yaşanmıştır. ABD’li yetkililer, söz konusu gecikmenin sistem değişikliklerinden kaynaklandığını aktarırken, bu sene ilk kez başvuru için 1 dolarlık kayıt ücretinin uygulanmasının planlandığı ifade edilmiştir.