DURUMUN TANIMI

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yer alan kentin ilk 5 yıldızlı oteli Green Park, mülk sahibi Nedim Çizmeci ile kiracı S.A. arasında süregelen kira uyuşmazlığı nedeniyle tahliye kararıyla gündeme geldi. İstanbul 10. İcra Hukuk Mahkemesi, 1 Ekim 2024’te tahliye kararı verirken, bu karar İstinaf Mahkemesi tarafından 7 Mayıs 2025’te onaylanarak kesinleşti. Çizmeci, bu kararı sosyal medya hesabında “Çok Şükür Tahliye” başlığıyla paylaşarak, otelin eski itibarına kavuşacağını ifade etti.

HUKUKİ SÜRECİN SONU

Nedim Çizmeci, Green Park Diyarbakır’ı 2016’da yaşanan Hendek Olayları sonrasında hasar görmesi üzerine 10 yıllık bir sözleşmeyle S.A.’ya kiralamıştı. Çizmeci’nin söylediklerine göre, S.A. sözleşme şartlarına uymadı, kiraları tam ödemedi ve otelin prestijini zedeledi. Diyarbakır Söz’e göre, Çizmeci’nin 2022’de açtığı tahliye davası, S.A.’nın itirazları ve bilirkişi raporları ile toplamda üç yıl sürdü. İstanbul 10. İcra Hukuk Mahkemesi, sözleşmenin feshine ve otelin tahliyesine hükmetti; karar, İstinaf Mahkemesi’nin onayıyla kesinleşmiş oldu. Çizmeci, sosyal medya paylaşımında süreci şöyle özetledi: “Şehrimiz her şeyin en iyisine layık.”

KİRACININ GELECEK Planları

İstinaf Mahkemesi’nin tahliye kararını onamasının ardından, kiracı S.A.’nın nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Çizmeci, S.A.’nın oteli eksiksiz teslim edebileceğini veya Yargıtay’a başvurarak süreci uzatabileceğini belirtti. Diyarbakır’ın ilk 5 yıldızlı oteli Green Park Diyarbakır, modern cam köşkleri ve yüksek standartlı hizmetleriyle kentin turizm sektöründe kayda değer bir konumda bulunuyor. Trivago’ya göre, otel, Diyarbakır’ın kültürel ve tarihi zenginliklerine yakınlığı ile dikkat çekiyor.