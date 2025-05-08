Green Park Oteli’ne Tahliye Kararı Verildi!

TAHLİYE KARARI VE HUKUKİ SÜREÇ

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yer alan kentin ilk 5 yıldızlı oteli Green Park, mülk sahibi Nedim Çizmeci ile kiracı S.A. arasındaki uzun süredir devam eden kira uyuşmazlığının ardından gündeme geldi. İstanbul 10. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 1 Ekim 2024 tarihinde verdiği tahliye kararı, İstinaf Mahkemesi tarafından 7 Mayıs 2025’te onaylanarak kesinleşti. Çizmeci, kararı sosyal medya hesabından “Çok Şükür Tahliye” başlığıyla paylaşarak otelin eski prestijine kavuşacağını ifade etti.

ÜÇ YILLIK SÜREÇ SONUCU

Nedim Çizmeci, Green Park Diyarbakır’ı 2016’daki Hendek Olayları sonrasında oluşan hasarın ardından 10 yıllık bir sözleşmeyle S.A.’ya kiralamıştı. Ancak Çizmeci’nin söylediğine göre S.A. sözleşme şartlarına uymadı, kiraları eksik ödedi ve otelin itibarını olumsuz etkiledi. Diyarbakır Söz’e göre, Çizmeci’nin 2022 yılında açtığı tahliye davası, S.A.’nın itirazları ve bilirkişi raporlarıyla üç yıl sürdü. İstanbul 10. İcra Hukuk Mahkemesi, sözleşmenin feshine ve otelin tahliyesine karar verdi; bu karar, İstinaf Mahkemesi tarafından onaylanarak kesinleşti.

GELECEK PLANI

Nedim Çizmeci, sosyal medya paylaşımında süreci şu şekilde özetledi. Diyarbakır’a layık bir şekilde oteli yeniden hizmete açacaklarını belirtti: “Şehrimiz her şeyin en iyisine layık.” İstinaf Mahkemesi’nden gelen tahliye kararının ardından, kiracı S.A.’nın izleyeceği yol merak konusu. Çizmeci, S.A.’nın oteli eksiksiz teslim edebileceğini ya da Yargıtay’a başvurup süreci uzatabileceğini dile getirdi. Diyarbakır’ın ilk 5 yıldızlı oteli Green Park, modern cam köşkleri ve yüksek standartlı hizmetleriyle kentin turizm sektöründe önemli bir yer tutuyor. Ayrıca, Trivago’ya göre, otel Diyarbakır’ın kültürel ve tarihi zenginliklerine yakın konumuyla dikkat çekiyor.