GreenX Kozmetik, Konkordato İlan Etti!

KONKORDATO İLANI

GreenX Kozmetik, mevcut ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. 1984 yılından beri faaliyet gösteren bu şirket, oto ve oda kokuları üretmeye odaklanmıştı. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, GreenX Kozmetik ile Göker İthalat İhracat Pazarlama Ltd. Şti.’nin yaptığı başvuru üzerine 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Şirketin mali durumunun değerlendirilmesi amacıyla, konkordato komiseri olarak 3 uzman isim atandı.

DURUŞMA TARİHİ

Mahkeme duyurusuna göre, alacaklılar 7 gün içinde konkordato talebine itiraz edebiliyor. Ayrıca, delilleriyle birlikte konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durumun söz konusu olmadığına dair itirazda bulunma hakları da bulunuyor. Duruşmanın tarihi ise 19 Kasım 2025 saat 13.30 olarak belirlendi.

SEKTÖRDE UZUN SÜREDİR FAALİYET GÖSTERİYOR

41 yıldır sektörde aktif olan GreenX Kozmetik, otomotiv bakım ürünlerinden ev temizlik malzemelerine, kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinden oda kokularına kadar geniş bir üretim yelpazesine sahipti. Şirketin konkordato sürecinden çıkma ve yeniden yapılandırma sürecinin nasıl gelişeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.