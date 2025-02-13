Grip Vakalarında Artış ve Yeni Semptomlar

GRİP BELİRTİLERİ VE ETKİLERİ

Grip, 39 derece ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları, halsizlik, bitkinlik, titreme, baş ağrısı ile kuru öksürük gibi belirtilerle kendini gösteren bir mevsim hastalığı olarak dikkat çekiyor. Kış aylarının etkisiyle bu yıl hastanelerin acil servislerinde belirgin bir yoğunluk oluştu. Normalde grip belirtileri yaklaşık 8-10 hafta kadar sürse de, bu yıl bu süreyi aşan bir durum gözlemleniyor ve hastalığın geçmesi zorlaşıyor.

POLİKLİNİKLERDE GÖRÜLEN YOĞUNLUK

Grip genellikle basit bir soğuk algınlığı gibi başlıyor; burun ve geniz akıntısı ile boğazda yanma hissi ile devam ediyor. Fakat son haftalarda farklı semptomlar ortaya çıkmaya başladı. Polikliniklerde yaşanan yoğunluk, bu yeni belirtilerin etkisiyle artıyor.