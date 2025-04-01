Grok’un Doğruluk Kontrolü Potansiyeli Tartışılıyor

GROK’UN ENTEGRASYONU VEKULLANICI DAVRANIŞLARI

Elon Musk’ın sahip olduğu X (eski adıyla Twitter), geçtiğimiz ay xAI’a ait yapay zeka destekli asistan Grok’u platforma entegre ediyor. Kullanıcılar, Grok’a doğrudan sorular yönelterek Perplexity gibi sistemler tarafından sunulan benzer bir deneyimi yaşayabiliyor. Ancak, bazı kullanıcıların Grok’u bir doğrulama aracı olarak kullanma eğiliminde olmaları endişe yaratıyor.

DEZENFORMASYON RİSKİ VE KULLANICI TAVRI

Türkiye’de ve dünya genelinde, kullanıcılar çeşitli gönderilere “@grok, bu doğru mu?” şeklinde yorumlar yaparak gerçek bilgilere ulaşmayı hedefliyor. Fakat bu durum, istenmeyen bir davranış olarak değerlendiriliyor. Grok’un yapay zeka tabanlı asistan olarak doğal ve güvenilir bir dil kullanması, yanlış bilgileri bile gerçeğe yakın ve inandırıcı bir şekilde sunabilmesine yol açıyor.