Grönland Başbakanı Trump’ın Hastane Gemisi Planını Reddetti

Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Trump’ın “ulusal güvenlik” nedenleriyle ABD topraklarına katmak istediğine dair Grönland’a yönelik son girişimini değerlendirdi. Nielsen, ABD’nin bir hastane gemisi göndermek istediğini belirterek, “Ancak biz Trump’ın göndereceğini söylediği gemiyi istemiyoruz. Bizim ücretsiz bir sağlık sistemimiz var. Bu bilinçli bir tercih ve toplumun temel bir parçası” şeklinde konuştu.

ABD İLE İLETİŞİME AÇIKIZ

Nielsen, ABD’deki sağlık sisteminin ücretli olduğuna dikkat çekerek, Washington yönetimine doğrudan bir mesaj gönderdi. “İşbirliği ve diyaloğa her zaman açığız. Özellikle de ABD ile. Sosyal medyada rastgele paylaşımlar yapmak yerine bizimle konuşun” dedi.

DANİMARKA’DAN GÜÇLÜ DESTEK

Danimarka’nın Ekonomi Bakanı Troels Lund Poulsen, Grönland’ın özel bir sağlık girişimine ihtiyaç duymadığını ve vatandaşların gerekli sağlık hizmetlerini aldığını ifade etti. Grönland, dış politika ve savunma konularında Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olma özelliğini taşıyor.

TRUMP’TAN AÇIKLAMA

Trump ise gün içerisinde yaptığı bir paylaşımda, bir hastane gemisinin Grönland’a gitmekte olduğunu belirtti. Grönland Özel Temsilcisi olarak atadığı Jeff Landry ile çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Trump, “Harika bir hastane gemisini Grönland’a, orada bakılmayan hastalara bakılması için gönderiyoruz” dedi. Daha önce Trump’ın Grönland’ı ABD’ye katma yönündeki açıklamaları, ada halkında tepki yaratmıştı. Ada sakinleri, Danimarka’ya bağlı sosyal yardım sistemi kapsamında ücretsiz sağlık hizmeti aldıklarından memnun olduklarını ifade etmişti.