Grönland’da Buz Erimesi Rekor Kırdı

GRÖNLAND’DAKİ BUZ TABAKASI HIZLA ERİYOR

Bilim ağı World Weather Attribution’ın (Dünya Hava Durumu-WWA) açıklamasına göre, Grönland’ın buz tabakası, mayıs ayında meydana gelen sıcak hava dalgası sırasında ortalama sıcaklığın 17 kat daha hızlı eriyor. WWA, “Bu mayıs ayında İzlanda üzerinde gözlemlenen sıcaklıklar rekor kırarak 1991-2020 ortalama mayıs günlük maksimum sıcaklıklarından 13 santigrat dereceden fazla daha sıcak oldu” ifadesini kullandı. Meteoroloji enstitüsünün verilerine göre, ülke genelindeki hava istasyonlarının yüzde 84’ü mayıs ayında rekor sıcaklık değerleri kaydetti. WWA, Grönland’ın doğusunda, sıcak hava dalgası sırasında en yüksek sıcaklığın sanayi öncesi iklimden 3,9 santigrat derece daha fazla olduğunu bildirdi.

Sıcak Hava Dalgası Sonucu Buz Erimesi Sele Neden Olabilir

Ağ, bu mayıs ayında İzlanda ve Grönland’da kaydedilen rekor sıcaklıkların ancak 100 yılda bir tekrarlanabileceğini de sözlerine ekledi. Grönland ve İzlanda gibi soğuğa adapte olmuş bölgelerde sıcak hava dalgasının etkileri oldukça belirgin şekilde ortaya çıkıyor. WWA, “Grönland ve İzlanda’da altyapı soğuk hava için inşa edilmiştir, bu nedenle bir sıcak hava dalgası sırasında buz erimesi sele yol açabilir ve yollara ile altyapıya zarar verebilir” açıklamasında bulundu.

İzlanda’da Sıra Dışı Sıcaklıklar Yaşanıyor

15 Mayıs’ta İzlanda’daki sıcaklıklar 26 santigrat derecenin üzerine çıkarak bölge için oldukça sıra dışı bir durum ortaya çıkardı. İzlanda’da yollar tehlikeli sürüş koşullarına maruz kalırken, Grönland’daki yüksek sıcaklıklar deniz buzunun kırılmasına neden olarak buradaki balıkçılık, avcılık ve seyahat için bu duruma bağımlı olan toplulukları tehdit ediyor. WWA’nın analizi, iklim değişikliğinin etkisini vurguluyor ve aşırı sıcakların küresel ısınma dolayısıyla yaklaşık 3°C daha sıcak ve 40 kat daha olası hale geldiğini belirtiyor. İklim modellerinin sıcaklık artışını hafife alma eğilimi olsa da, tahminler küresel ısınmanın 2.6°C’ye ulaşması durumunda bu tür olayların iki kat daha olası hale gelebileceğini gösteriyor.

Geri Dönüş Süresi Uzak

Yeni mayıs ayı sıcaklık rekoru 26.6°C ile Doğu İzlanda’daki Egilsstaoir’de kaydedilirken, mevcut iklimde tahmini geri dönüş süresinin yaklaşık 110 yıl olduğu ifade ediliyor. Grönland ve İzlanda, artan sıcaklıklar ve değişen yağış modelleri gibi daha geniş Arktik eğilimleri ile karşılaşıyor, bu durum iklim adaptasyonunu giderek daha acil bir konu haline getiriyor.

Halk Sağlığına Yönelik Tehditler

İzlanda, altyapı ve toplumsal sistemlere odaklanan iklim uyum planlarını resmileştirirken, Grönland da sıcak havayı bir halk sağlığı tehdidi olarak değerlendirmeye başlıyor.