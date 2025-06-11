Grönland’da Sıcak Hava Felaketi

BUZ TABAKASINDA KAYDA GEÇEN HIZLI ERİME

Bilim ağı World Weather Attribution (Dünya Hava Durumu-WWA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Grönland’ın buz tabakası, mayıs ayında yaşanan sıcak hava dalgası sırasında normalden 17 kat daha hızlı eridi. WWA, “Bu mayıs ayında İzlanda üzerinde gözlemlenen sıcaklıklar rekor kırarak 1991-2020 ortalama mayıs günlük maksimum sıcaklıklarından 13 santigrat derece daha sıcak oldu” ifadesini kullandı. Meteoroloji enstitüsünün verilerine göre, ülke genelindeki hava istasyonlarının yüzde 84’ü mayıs ayında rekor sıcaklıklar kaydetti. WWA, Grönland’ın doğusunda, sıcak hava dalgası süresince en sıcak günün sanayi öncesi iklime göre 3,9 santigrat derece daha sıcak olduğunu belirtti.

TAAHHÜT EDİLEN SONUÇLAR VE RİSKLER

Ağ, bu mayıs ayındaki İzlanda ve Grönland’da gözlemlenen sıcaklıkların aslında 100 yılda bir karşılaşılabilecek bir durum olduğunu da vurguladı. Grönland ve İzlanda gibi soğuğa uyum sağlamış bölgelerde sıcak hava dalgalarının etkileri oldukça dikkat çekici. WWA, “Grönland ve İzlanda’da altyapı soğuk hava için inşa edilmiştir, yani bir sıcak hava dalgası sırasında buz erimesi sele yol açabilir ve yollara ve altyapıya zarar verebilir” açıklamasını yaptı.

İZLANDA’DA SIRA DIŞI SICAKLIK

15 Mayıs’ta İzlanda’da sıcaklıklar 26 santigrat dereceyi aşarak bölge için olağanüstü bir durum ortaya koydu. İzlanda’daki bu sıcak hava, yollarda tehlikeli sürüş koşullarının meydana gelmesine yol açtı. Grönland’da ise artan sıcaklıklar, deniz buzunun kırılmasına sebep oldu ve avlanma, balıkçılık gibi faaliyetlerde bulunan toplulukları tehdit altına aldı. WWA’nın yaptığı analiz, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne sererken, aşırı sıcaklıkların küresel ısınma nedeniyle yaklaşık 3°C daha olası olduğunu gösterdi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN UZUN VADELİ SONUÇLARI

Yeni Mayıs ayı sıcaklık rekoru 26.6°C ile Doğu İzlanda’daki Egilsstaoir’de kaydedildi ve mevcut iklimde tahmini geri dönüş süresinin yaklaşık 110 yıl olduğu ifade edildi. Hem Grönland hem de İzlanda, iklim adaptasyonunu giderek daha acil hale getiren artan sıcaklıklar ve değiştiren yağış modelleri ile birlikte daha geniş Arktik eğilimleri yaşamaktadırlar.

HALK SAĞLIĞI İÇİN ACİL DÜZENLEMELER

İzlanda, altyapı ve toplumsal sistemlere yönelik iklim uyum planlarını devreye alırken, Grönland’da ortaya çıkan ısı, halk sağlığı için bir tehdit olarak ele alınmaya başlanıyor.