Grönland’da Tarihi Protesto Gerçekleşti

gronland-da-tarihi-protesto-gerceklesti

ABD Başkanı Donald Trump’ın Danimarka’ya bağlı Grönland’a yönelik mülk edinme isteği son günlerde dikkat çekiyor.

GRÖNLAND HALKINDAN PROTESTO

Trump’ın bu hamlelerine karşı çıkan Grönland halkı, caddelerde toplanarak ABD’nin dış politikalarını protesto etti. Eylemciler, “Grönland satılık değil” yazılı dövizlerle gösteri yaparak binlerce kişi sokaklarda yürüdü.

ÜLKENİN EN BÜYÜK EYLEMİ

Gerçekleşen bu eylemlerin, Grönland tarihinde kaydedilmiş en yoğun halk protestosu olduğu ifade ediliyor. Binlerce Grönlandlının katılım sağladığı görüntüler, bu tarihi olayın önemini vurguluyor.

ABD’NİN VERGİ CARİYETLERİ

Trump, Grönland ile ilgili satın alma düşüncelerini gündeme getirirken Danimarka’nın yanında yer alan 8 Avrupa ülkesi için ek gümrük vergileri uygulayacağını da duyurmuştu.

ASKERİ HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Trump’ın Grönland ile ilgili endişeleri ve Rusya ile Çin konusundaki tehditleri ardından bazı Avrupa ülkeleri, Grönland’a asker gönderme ve savunma tatbikatı yapma kararı aldı. Danimarka’nın adaya önemli bir askeri birlik ve üst düzey generaller göndereceği bildirildi.

KİŞİ BAŞI TAZMİNAT SERİSİ

Amerikalı yetkililerin, Grönland’ı topraklarına katmayı planlarken, Grönland halkına kişi başı 10 bin ila 100 bin dolarlık tazminat önerdiği iddia ediliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Güneş Patlaması Avustralya’da İlk İzlenimlerini Verdi

Avustralya'da, Güneş'teki bir patlamanın ardından oluşan Aurora ışıkları etkileyici bir şekilde kaydedildi.
Gündem

Otomobille Çarpışan Ticari Araç Takla Attı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir ticari aracın otomobille çarpışması sonucu, araç refüje savrulup takla attı. Kaza anı, bir araç kamerası tarafından kaydedildi.
Gündem

Bahçesaray’da Çığ Faciası Son Anda Önledi

Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketinde, bir araçtaki 4 kişilik aile son anda kurtulmayı başardı.
Gündem

Malatya’da Kar Yağışı Kırsal Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Malatya'da yoğun kar ve tipi ulaşımı aksattı, Malatya-Darende-Gürün-Mazıkıran karayolu kontrollü geçişlere kapatıldı. Aşırı hava koşulları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.
Gündem

Tunceli’de Düzensiz Göçle Mücadele Uygulaması Gerçekleştirildi

Tunceli'de düzenlenen huzur uygulamasında düzensiz göçmen arayışında yapılan denetimlerde kayıtsız göçmene ulaşılmadığı bildirildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.