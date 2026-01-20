Grönland’da Tarihi Protesto Gerçekleşti

ABD Başkanı Donald Trump’ın Danimarka’ya bağlı Grönland’a yönelik mülk edinme isteği son günlerde dikkat çekiyor.

GRÖNLAND HALKINDAN PROTESTO

Trump’ın bu hamlelerine karşı çıkan Grönland halkı, caddelerde toplanarak ABD’nin dış politikalarını protesto etti. Eylemciler, “Grönland satılık değil” yazılı dövizlerle gösteri yaparak binlerce kişi sokaklarda yürüdü.

ÜLKENİN EN BÜYÜK EYLEMİ

Gerçekleşen bu eylemlerin, Grönland tarihinde kaydedilmiş en yoğun halk protestosu olduğu ifade ediliyor. Binlerce Grönlandlının katılım sağladığı görüntüler, bu tarihi olayın önemini vurguluyor.

ABD’NİN VERGİ CARİYETLERİ

Trump, Grönland ile ilgili satın alma düşüncelerini gündeme getirirken Danimarka’nın yanında yer alan 8 Avrupa ülkesi için ek gümrük vergileri uygulayacağını da duyurmuştu.

ASKERİ HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Trump’ın Grönland ile ilgili endişeleri ve Rusya ile Çin konusundaki tehditleri ardından bazı Avrupa ülkeleri, Grönland’a asker gönderme ve savunma tatbikatı yapma kararı aldı. Danimarka’nın adaya önemli bir askeri birlik ve üst düzey generaller göndereceği bildirildi.

KİŞİ BAŞI TAZMİNAT SERİSİ

Amerikalı yetkililerin, Grönland’ı topraklarına katmayı planlarken, Grönland halkına kişi başı 10 bin ila 100 bin dolarlık tazminat önerdiği iddia ediliyor.