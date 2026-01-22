Grönland Krizi Derinleşiyor: Danimarka’nın Kararlı Sesi

Grönland krizi devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Danimarka’ya ait özerk bölge olan Grönland’ı ilhak etme çabaları yeni bir aşamaya ulaşmış durumda.

BAŞBAKAN’DAN AÇIKLAMA

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump’ın Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı açıklamalara ilişkin yazılı bir değerlendirme yaptı. Arktik’teki güvenliğin NATO için önemli bir konu olduğuna dikkat çeken Frederiksen, dün gerçekleşen Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte görüşmesini olumlu ve doğal olarak tanımladı.

Frederiksen, Rutte ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, “NATO, Danimarka Krallığı’nın tutumunu biliyor. Danimarka, birçok alanda müzakereler gerçekleştirebilir ancak egemenliği konusunda asla uzlaşma olmayacak.” ifadelerini kullandı. Danimarka’nın Arktik’teki güvenliğin güçlendirilmesi için müttefikleriyle yapıcı bir diyaloğa açık olduğunu vurgulayan Frederiksen, “Buna toprak bütünlüğümüze saygı gösterilmesi koşuluyla ABD’nin ‘Altın Kubbesi’ de dahil” dedi.

KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ise ABD merkezli X platformunda yaptığı paylaşımda, “Net bir kırmızı çizgimiz var. Krallığın bazı bölgeleri üzerindeki egemenliğimizi devretmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı. Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt’nin de katıldığı görüşmede Rutte’nin Danimarka veya Grönland adına müzakere etmediğini, ancak katkısının önemli olduğunu vurguladı.

ANLAŞMA ÇERÇEVESİ ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Trump, Davos’taki temasları çerçevesinde 21 Ocak’ta NATO Genel Sekreteri Rutte ile Grönland ile ilgili bir “anlaşma çerçevesi” oluşturduklarını bildirdi ve bu kapsamda 1 Şubat’ta 8 Avrupa ülkesine uygulanması planlanan gümrük tarifelerinin durdurulacağını açıkladı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Trump, Rutte ile görüşmesinin ardından, Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak anlaşmanın çerçevesini oluşturduklarını belirtti. Bu çözümün hayata geçmesi durumunda, ABD ve tüm NATO ülkeleri için büyük bir fırsat olacağını ifade etti. Trump, ayrıca Grönland ile ilgili “Altın Kubbe” savunma sistemi üzerine ilave görüşmelerin yapılacağını ve sürecin Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilci Steve Witkoff tarafından yürütüleceğini aktardı. 17 Ocak’ta Trump, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya’dan ithal edilen mallara 1 Şubat’tan itibaren yüzde 10 tarife uygulanacağını, 1 Haziran’dan itibaren bu oranın yüzde 25’e çıkarılacağını açıklamıştı.