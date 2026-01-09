Grönland Satın Alma Planı Açıklandı: 100 Bin Dolar Teklif

Grönland’daki kriz devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Danimarka’ya bağlı özerk bölge Grönland’ı ilhak etme konusundaki ısrarı yeni bir aşamaya geçti.

PLANLAR ORTAYA ÇIKTI

Reuters’ın dört farklı kaynağa dayandığı habere göre, Beyaz Saray’ın niyetleri netleşti. Grönlandlılara kişi başı 10 bin ile 100 bin dolar arasında değişen toplu ödemeler yapılması tartışılıyor.

STRATEJİDE YENİ BİR ADIM ATILDI

Grönland’ın yaklaşık 57 bin kişilik nüfusu göz önünde bulundurulduğunda, her bir vatandaşa 100 bin dolar ödenmesi, toplamda yaklaşık 6 milyar dolarlık bir maliyet oluşturuyor. Trump’ın Grönland’ı satın alma veya kontrol altına alma isteği, bu doğrudan ödeme planıyla “ticari bir teklif” boyutuna taşınmış durumda. Başkan Trump, adanın zengin maden yatakları ve Kuzey Kutbu’ndaki stratejik konumu nedeniyle ABD ulusal güvenliği için kritik olduğunu ifade etti. Beyaz Saray kaynakları, özellikle Venezuela’daki gelişmelerin ardından Trump’ın bu jeopolitik hedefi doğrultusunda ekibini daha yoğun çalışmaya teşvik ettiğini belirtiyor.

DANİMARKA VE AVRUPA’DAN GÜÇLÜ TEPKİLER

Danimarka ve Grönland’daki yetkililer, adanın “satılık olmadığını” sıkça dile getirdi. ABD’nin bu yeni girişimi, Avrupa başkentlerinde de büyük bir huzursuzluk yarattı. Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere’nin de aralarında bulunduğu yedi Avrupa ülkesi, ortak bir bildiri ile Grönland’ın geleceğine yalnızca Danimarka ve Grönland halkının karar verebileceğini vurguladı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, “Grönland ile ilgili duyduğumuz mesajlar son derece endişe verici. Bu gerçek bir tehditse Avrupa’nın cevabı ne olacak, bunu tartışıyoruz.” dedi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, durumu bir Avrupa devletinin toprak bütünlüğüne yönelik bir “tehdit” olarak nitelendirdi.

GÜVENLİK VE SELF-DEFANS ARGÜMANLARI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Avrupa’yı sert bir dille eleştirerek, “Avrupalı dostlarımızdan bu toprak parçasının güvenliğini daha ciddiye almalarını istiyoruz. Eğer onlar almazsa, ABD bir şeyler yapmak zorunda kalacak” dedi. Trump yönetimi, Danimarka’nın adayı Rusya ve Çin’in bölgedeki faaliyetlerine karşı korumada yetersiz kaldığını savunuyor.