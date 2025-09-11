GSB Yurt Sonuçları Açıklandı

GENÇLERİN YURT YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından duyurusunu yaparak, “Sevgili gençler, GSB Yurtları Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz!” ifadelerini kullandı. Bakan Bak, gençleri 13 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları için uyardı.

KAYIT SÜRECİ VE SON TARİHLER

Son kayıt tarihi 13 Eylül 2025, saat 23:00 olarak belirlendi. Kayıt işlemleri, e-Devlet üzerinden “Yurt Kayıt İşlemleri” hizmeti aracılığıyla taahhütname onaylanarak gerçekleştirilecek.

ÜCRET BİLGİLERİ VE YURT HAKKI

İlk kayıt ücreti, Ziraat Bankası şubeleri, ATM’leri veya kyk.ziraatbank.com.tr adresi üzerinden yatırılacak. Ücretler, güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti olarak belirleniyor. Yurda yerleştirme tarihiyle birlikte bu ücretler değişkenlik gösterebiliyor. Ödeme süresi dikkate alınmazsa yerleştirme işlemi iptal edilebiliyor.