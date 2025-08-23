GsrAy, 7 Ayda 2 Bedelli Yaptı!

GALATASARAY, BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINA HAZIRLANIYOR

Borsa İstanbul’da işlem gören Galatasaray Sportif A.Ş., geçtiğimiz yedi ayda toplam iki kez bedelli sermaye artırımı gerçekleştirmişti. İlk olarak 30 Aralık 2024’te yüzde 400 oranında bir artırıma giden şirket, 7 Temmuz 2025’te de yüzde 150 oranında bir ekleme yapmıştı. Bu iki işlemle birlikte şirketin toplam sermayesi 1 milyar 80 milyon TL’den 13,5 milyar TL’ye yükselmiş durumda.

YENİ SERMAYE ARTIRIMI AÇIKLAMASI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni sermaye artırımı sürecine ilişkin “Sermaye artırımıyla ilgili detayları kamuoyu ile paylaşmak üzere hazırlıklarımız sürüyor. Önümüzdeki günlerde bilgilendirme yapacağız” şeklinde açıklamada bulundu. Bu ifadeler, şirketin yeni adımlar için hazırlandığını gösteriyor.

SPK ONAYI HIZLI BİR ŞEKİLDE ALINDI

Son bedelli sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Galatasaray’ın başvurusunu oldukça kısa bir sürede, yaklaşık bir ay içinde onayladı. Yeni sermaye artırımıyla ilgili başvuru ve oranların detaylarının ise önümüzdeki günlerde netleşeceği tahmin ediliyor.