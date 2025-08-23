GSRAY Yeni Bedelli Sermaye Artırımı Yolda!

GALATASARAY’DA YENİ SERMAYE ARTIRIMI HAZIRLIĞI

Borsa İstanbul’da işlem gören Galatasaray Sportif A.Ş., son yedi aylık süreçte iki kez bedelli sermaye artırımı gerçekleştirdi. İlk olarak 30 Aralık 2024’te yüzde 400 oranında bir artırımı ve ardından 7 Temmuz 2025’te yüzde 150 oranında diğer artırımı gerçekleştirdi. Bu iki adım sonucunda şirketin toplam sermayesi 1 milyar 80 milyon TL’den 13,5 milyar TL’ye yükseldi.

YENİ ADIM İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni bir sermaye artırımı sürecine dair şu açıklamayı yaptı: “Sermaye artırımıyla ilgili detayları kamuoyu ile paylaşmak üzere hazırlıklarımız sürüyor. Önümüzdeki günlerde bilgilendirme yapacağız.”

SPK ONAY SÜRECİ HIZLA TAMAMLANDI

Son bedelli sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı, yaklaşık bir ay gibi çok kısa bir süre içinde alınmıştı. Yeni artırıma ilişkin başvuru ve oranların ise önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.