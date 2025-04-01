GSS Kapsamı Emekliler İçin Genişletiliyor

SGK EMEKLİLER İÇİN YENİ HİZMETLER SUNUYOR

SGK, emekli bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla çeşitli adımlar atıyor. Hayatları boyunca prim ödeyen ve emekli olmayı bekleyen vatandaşlar, emekli olduklarında sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmayı umuyor. Son günlerde gelen gelişmelerle GSS kapsamının genişlemesi ile bazı sağlık hizmetlerinin ücretsiz olacağı bildiriliyor. Emekliler, SGK ile anlaşmalı merkezlerde fizik tedavi hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.

DEVLET DESTEK PAKETİ ARTIRILDI

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na bağlı tüm emekliler, bu yeni hizmetten yararlanabiliyor. Fizik tedaviye ek olarak sunulan bu hizmet, SGK tarafından finansman desteği ile sağlanıyor. Tedavi süreleri uzatılabiliyor ve gerektiğinde refakatçi masrafları da karşılanıyor.

ÜCRETSİZ KAPLICA TEDAVİSİ İÇİN ADIMLAR

Ücretsiz kaplıca tedavisine katılmak isteyen vatandaşların izlemeleri gereken süreç ise şöyle:

– Sağlık raporu almak: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya hidroklimatoloji uzmanı bir doktordan sağlık kurulu raporu alınması gerekiyor.

– SGK’ya başvuru şartı: Alınan sağlık raporu ile SGK’ya başvuran emeklilerin, uygun görülmeleri halinde 6 aylık bir süre boyunca ücretsiz kaplıca tedavisinden faydalanabilmesi mümkün oluyor.

Eğer tedavi sürecinin devam etmesi gerekiyorsa, yeniden bir sağlık raporu alarak bu hizmetten daha uzun süre yararlanmak mümkün hale geliyor.