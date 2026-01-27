Guanajuato Eyaletinde Kartel Çatışmalarıyla 2035 Cinayet

guanajuato-eyaletinde-kartel-catismalariyla-2035-cinayet

GÜNDEME DAMGA VURAN ÇATIŞMALAR

Jalisco Yeni Nesil Karteli ile Santa Rosa de Lima karteli arasında süregelen çatışmalar, Guanajuato eyaletinde geçen yıl toplamda 2 bin 35 cinayetin yaşanmasına neden oldu. Önceki gün meydana gelen saldırıda ise hangi kartelin sorumlu olduğu henüz netlik kazanmadı.

MÜCADELE SÜRÜYOR

Bu olay, Meksika hükümetinin uyuşturucu kartellerine karşı yürüttüğü kapsamlı operasyonların devam ettiği bir süreçte gerçekleşiyor. Hükümetin, bu tehlikeli yapıların faaliyetlerini sona erdirmek için çabalarını artırdığı biliniyor.

