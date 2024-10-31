“Guardiola, City’nin Yıldızlarından Kötü Haber”

PEP GUARDIOLA’DAN KÖTÜ HABER

Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, önemli hücum oyuncuları Kyle Walker, Kevin De Bruyne ve Jack Grealish hakkında taraftarlara kötü haber verdi. Sakatlıklarıyla ilgili bilgiler paylaşan Guardiola, milli aradan önce yıldız oyuncularının sahada olma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu, neredeyse imkansız hale geldiğini ifade etti.

RODRİ’NİN GELECEĞİ BELİRSİZLİK ARZ EDİYOR

Dizinden ameliyat geçiren Rodri’nin sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği duyuruldu. Guardiola, daha önce düzenlediği basın toplantısında, Rodri’nin ameliyat olduğunu ve ön çapraz bağları ile menisküsünde hasar meydana geldiğini belirtmişti. Tecrübeli İspanyol futbolcusunun sahalara dönüşü ise gelecek sezonu bulacak. Guardiola, “Bu sezon Rodri için sona erdi” diyerek taraftarlarını üzen durumu aktardı.