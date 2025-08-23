“Guardiola’nın Rotasyon Tercihleri”

İLK YENİLGİYİ ALDI

İngiltere Premier Lig’de Manchester City, Tottenham ile oynadığı karşılaşmada 2-0 kaybederek sezonun ilk mağlubiyetini aldı. Bu sonuç, ekip için önemli bir derbide istenen sonucu alamamak anlamına geliyor.

Guardiola, Tottenham maçında kadroda yer almayan Rodri ve Phil Foden’ın rotasyon amacıyla oynatılmadığını ifade etti. Bu konuyla ilgili olarak, “Rodri ve Phil Foden geçen hafta yoktu. Daha derin bir kadroyla rotasyon yapmam gerektiğini ve bir sonraki maçın farklı olacağını defalarca söyledim. Herkesi hazır tutmaya çalışıyorum.” şeklinde açıklama yaptı.

TRANSFER GÜNDEMİ

Ayrıca, Manuel Akanji ve İlkay Gündoğan’ın Galatasaray’ın transfer listesinde olduğu iddia ediliyor. Bu durum, futbolseverler arasında heyecan yaratırken, her iki oyuncunun geleceği merak ediliyor.