Guatemala Kabul Edecek: ABD’den Sınır Dışı Edilenler

AREVALO’NUN AÇIKLAMALARI

Guatemala’yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelen Arevalo, düzenlenen ortak basın toplantısında dikkat çeken bilgiler paylaştı. Arevalo, ABD’den sınır dışı edilen Guatemala vatandaşlarının yanı sıra farklı ülke vatandaşlarının da kabul edileceğini duyurdu. Bu sürecin yönetimi için geri gönderilecek kişilerin ulaşım masraflarının ABD tarafından karşılanacağını ifade etti.

SINIR DIŞI UÇUŞLARINDA ARTIŞ

Arevalo, ABD ile yapılan yeni anlaşmanın çerçevesinde, sınır dışı uçuşlarının sayısının yüzde 40 oranında artırılacağını belirtti. Ayrıca, uzun vadede göç sorunlarının aşılabilmesi için ekonomik kalkınmanın sağlanmasının önemine vurgu yaptı.