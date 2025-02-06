More
Gündem

Guatemala Kabul Edecek: ABD’den Sınır Dışı Edilenler

guatemala-kabul-edecek-abd-den-sinir-disi-edilenler

AREVALO’NUN AÇIKLAMALARI

Guatemala’yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelen Arevalo, düzenlenen ortak basın toplantısında dikkat çeken bilgiler paylaştı. Arevalo, ABD’den sınır dışı edilen Guatemala vatandaşlarının yanı sıra farklı ülke vatandaşlarının da kabul edileceğini duyurdu. Bu sürecin yönetimi için geri gönderilecek kişilerin ulaşım masraflarının ABD tarafından karşılanacağını ifade etti.

SINIR DIŞI UÇUŞLARINDA ARTIŞ

Arevalo, ABD ile yapılan yeni anlaşmanın çerçevesinde, sınır dışı uçuşlarının sayısının yüzde 40 oranında artırılacağını belirtti. Ayrıca, uzun vadede göç sorunlarının aşılabilmesi için ekonomik kalkınmanın sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

ÖNEMLİ

Gündem

Limyra Antik Kentte Kamulaştırma Kararı Alındı

Finike'deki Limyra Antik Kenti'ndeki tiyatronun yanındaki tarım arazisinin kamulaştırılmasıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kazılar devam ediyor.
Gündem

Su Tankeri Başakşehir’de Tıp Merkezine Girdi

Başakşehir Altınşehir'de su tankeri direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle tıp merkezine çarptı. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi; müdahale devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.