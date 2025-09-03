Guillermo Ochoa, Sözleşme İmzalamadan Kayboldu

DÜNYA FUTBOL TARİHİNDE DİKKAT ÇEKEN BİR OLAY

Dünya transfer gündeminde ilginç bir gelişme yaşandı. 40 yaşındaki Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, dikkat çekici bir eyleme imza attı. Burgos ile anlaşma sağladıktan sonra, yeni takımına sözleşme imzalamak için gittiği sırada ortadan kayboldu.

KAHVE ALMA BAHANESİYLE GİTTİ

İspanya 2. Lig takımlarından Burgos’un kulüp binasına imza atmak üzere giden Ochoa, sözleşme detaylarını incelerken kahve almak bahanesiyle dışarı çıktı. Ancak deneyimli kalecinin bir daha geri dönmediği belirtiliyor. Burgos yetkilileri, Ochoa’ya ulaşmaya çalışsa da kaleci telefonlarına cevap vermedi.

Farklı haber kaynakları tarafından ortaya çıkan bilgiler sonrası Ochoa, “Kulüp sözleşme değerini aniden aşağı yönde ayarladı. Kulübün lehine reklam gelirlerinin yüzde 60’ını ve ayrı bir beş milyonluk maddeyi içeren nihai bir sözleşme gönderdiler. Kesin tutar, bu kategorideki asgari ücrete bile ulaşmıyordu” şeklinde bir açıklama yaptı.