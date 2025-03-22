Gül’den İmamoğlu’nun Gözaltı Sürecine Tepki

ABDUULLAH GÜL’ÜN AÇIKLAMASI

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması üzerine bir açıklama yaptı. Karar yazarı Mehmet Ocaktan’ın köşesinden aktardığına göre, Gül, “Vaktiyle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şahsıma yapılan haksızlıkları kamu vicdanının nasıl kabul etmediğini hatırlayalım. Benzer yanlışlıklar halkın iradesiyle belediye başkanı seçilmiş olan Ekrem İmamoğlu’na da yapılmamalı” dedi.

HUKUK VE HAKKANİYETİN ÖNEMİ

Gül, “Hukuk ve hakkaniyeti kaybetmemeliyiz. Yoksa Türkiye kaybeder” sözleriyle devam etti. Gül açıklamasında, “Son günlerde İstanbul Belediye Başkanı ve beraberinde birçok kişinin gözaltına alınmasıyla başlayan süreci yakından endişeyle izliyorum. Türkiye içinde olduğu gibi Türkiye dışında, yabancı basında da geniş yankı bulan bu sürece gelinmesi gerçekten üzüntü verici. Halbuki içeride, ekonomik reform programına olan güven giderek artmışken, çok büyük problemlerle devir alınan ekonomide, sorunlara rağmen bir toparlanmadan bahsedebiliyorduk” ifadelerini kullandı.

SİYASİ GELİŞMELER VE GÜVEN ORTAMI

Gül, son günlerde siyasi anlamda kritik bir dönemden geçildiğini belirterek, “Uzlaşı ve diyalog dilini yakalamak üzereydik. Bu tür çalkantılar, Türkiye’de hiçbir kesime ne iktidara ne de muhalefete hayır getirmedi, getirmez de” şeklinde konuştu. Gül, “Hukuk ve hakkaniyeti kaybetmemeliyiz. Yoksa Türkiye kaybeder” diyerek, hukukun önemine vurgu yaptı.