“Gülden Lise Bahçesinde Öldürüldü!”

Olayın Gelişimi

Gülden Coni, Edirne’de yaşayan bir genç kızdı. 5 Nisan tarihinde, Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesinde bıçaklı bir saldırıya uğradı. Genç kıza yönelik bu saldırıda, 15 yaşındaki E.A. adlı zanlı, kısa bir süre içerisinde yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Saldırganın Planları

Yapılan incelemelerde, E.A.’nın cinayet gerçekleştirmeden 3 gün önce cezaevine gireceğini arkadaşlarının bulunduğu Instagram grubunda paylaştığı ortaya çıktı. Zanlının, cezaevine girmeden önce yaptığı yazışmalarda, arkadaşlarından iç çamaşırı istediği görüldü. Arkadaşlarının ona “Paran var mı?” diye sorduğu mesajlaşmalarda dikkat çekti.

Ailelerin Tepkisi ve Acı İfadeler

Öldürülen Gülden’in ablası Nurhan Alüzrek, olayın önceden planlanmış ve vahşice yapıldığını belirtti. Ablası, zanlının en ağır cezayı alması için çağrıda bulunarak, kardeşini küçük yaşta kaybetmenin acısını yaşadıklarını ifade etti. Gülden’in babası Sami Coni ise, kızının 20’den fazla bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini söyledi. Baba Sami, cinayetten 6 saat sonra cesedin bulunduğunu anlatarak, “Zanlı cinayetten sonra evine gidiyor ve yakınları tarafından kanlı çamaşırları yıkanıyor. Kendisi banyo yaptıktan sonra işyeri kuaföre gidiyor ve sonrasında yine eve dönüyor. Ailesi, suç aletlerini nehre atıyor ve kızımın telefonunu kırıyor. Ailenin bu cinayetten haberi var. İnşallah en ağır cezayı alır” şeklinde konuştu.