Güler: PKK ve Tüm Uzantıları Fesh Edilmeli

MİLLİ SAVUNMA BAKANI GÜLER’İN KATILDIĞI ETKİNLİK

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı Atatürk Kültür Sitesi’nde düzenlenen “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi”nin 110’uncu yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Bakan Güler, uzun yıllar boyunca ülke gündeminin ilk sırasında terörle mücadelenin olduğu ve TSK’nın tarih boyunca ülkenin birlik ve beraberliğine yönelen her türlü tehdide karşı büyük bir kararlılıkla mücadele ettiğini, kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirdiğini dile getirdi.

TÜM TEHDİTLERE KARŞI MÜCADELE DURUMU

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü kapsamlı mücadele ve operasyonlar ile terör örgütlerinin hareket kabiliyetinin büyük ölçüde kısıtlandığını vurgulayan Güler, “Dünya tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olduğunu itiraf eden örgütün terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin kalmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir.” ifadesini kullandı. Güler, PKK terör örgütünün ve diğer uzantılarının “bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidir” dedi.

AÇIKLAMALARIN ÖNEMİ VE İLERİ GİDİŞ

Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin karşılık bulamayacağını belirten Güler, “Bu kapsamda ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilmemelidir. Zira böyle bir şey asla ve asla söz konusu değildir.” dedi. Nihai hedeflerinin, 85 milyon vatandaşın ortak dileği olan terörün sona ermesi ve terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi olduğunu dile getiren Güler, “Bu yüzden sürecin sabote edilmesine ya da uzatılmasına izin verilmemeli, temkinli ve rasyonel bir yaklaşım benimsenmelidir” şeklinde konuştu. Devletin sahip olduğu geniş tecrübe ve basirete güvenilmesi gerektiğini vurguladı.