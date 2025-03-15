Güler: PKK ve Uzantıları Feshedilmeli

ETKİNLİKLERDEKİ KATILIM

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi”nin 110’uncu yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı Atatürk Kültür Sitesi’nde yer aldı. Güler, terörle mücadelenin uzun yıllar boyunca ülkenin en önemli gündem maddesi olduğunu ifade ederek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, tarihi boyunca ülkenin birliğine ve bütünlüğüne yönelik her türlü tehdit karşısında kararlılıkla mücadele ettiğini, kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirdiğini vurguladı.

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Bakan Güler, güvenlik güçlerinin gösterdiği tüm çabalar sayesinde terör örgütlerinin hareket alanlarının büyük ölçüde kısıtlandığını belirtti. Şu anki durumla ilgili olarak, “Bugün geldiğimiz noktada Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olduğunu itiraf eden örgütün terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir” dedi. Ayrıca, PKK terör örgütünün ve farklı isimler altında faaliyet gösteren uzantılarının bir an önce fesih kararı alması ve silahlarını koşulsuz olarak teslim etmeleri gerektiğine değindi.

AÇIKLAMALARIN ÖNEMİ

Bakan Güler, aksi yöndeki her türlü ifadenin ve eylemin bir karşılığı olmayacağını belirterek, “Bu kapsamda ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilmemelidir. Zira böyle bir şey asla ve asla söz konusu değildir,” şeklinde konuştu. Nihai hedeflerinin, 85 milyon vatandaşın ortak dileği olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkeye yönelik her türlü tehditin ortadan kaldırılması olduğunu söyledi. Güler, sürecin sabote edilmesine veya uzatılmasına izin verilmeyeceğini, bu noktada temkinli ve rasyonel bir yaklaşım sergileneceğini belirtti. Bakan Güler, devletin deneyimine güvenilmesi gerektiğini vurguladı.