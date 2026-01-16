Gülermak’ın Küresel Başarısı Dikkat Çekiyor

KÜRESEL İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ BAŞARI

Küresel inşaat alanında en saygın yayınlar arasında bulunan Engineering News Record’un hazırladığı “Dünyanın En Büyük Uluslararası Müteahhitleri 2025” listesinde Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. önemli bir başarı gösterdi. Şirket, Mass Transit & Rail (Toplu Ulaşım ve Raylı Sistemler) kategorisinde dünya sıralamasında 9’uncu sıraya yükseldi.

DÜNYA SIRALAMASINDA 4 BASAMAKLUK YÜKSELİŞ

2024 yılı listesinde 13’üncü sırada bulunan Gülermak, 2025 listesinde 4 basamak birden yükselerek dikkatleri üzerine çekti. Şirket, bu başarıyla birlikte Avrupa’da 5’inci, Türkiye’de ise 1’inci sırada yer almayı başardı.

8 ÜLKEDE 110’DAN FAZLA PROJE

Yurt içi ve yurtdışında gerçekleştirdiği büyük ölçekli altyapı ve üstyapı projeleriyle adından sıkça söz ettiren Gülermak, Türkiye dahil 8 ülkede ulaşım ve altyapı çalışmaları yürüttü. Şirket, son on yıl içinde 110’dan fazla projeyi başarıyla tamamladı.

1.600 KİLOMETRE DEMİRYOLU, 400 KİLOMETRE TÜNEL

Dünya genelinde yaklaşık 400 kilometre tünel ve 120 yeraltı metro istasyonu inşa eden Gülermak, aynı zamanda yaklaşık 1.600 kilometre demiryolu ve yüksek hızlı tren hattını da hayata geçirdi. Bunun yanı sıra 60’a yakın köstebek (Tunnel Boring Machine-TBM) tünel delme makinesinin kullanım ve işletmesini başarıyla gerçekleştirdi.

GELİRİN YÜZDE 76’SI YURT DIŞINDAN

Gülermak, 2025 yılının ilk dokuz aylık sürecinde toplam gelirlerinin yaklaşık yüzde 76’sını yurtdışı projelerinden elde etti. Şirket, farklı coğrafyalarda yüksek teknik standartlar ve sürdürülebilir yaklaşımla yürüttüğü projelerle küresel ölçekte güvenilir bir çözüm ortağı olma hedefini sürdürmeye devam ediyor.

YENİ PAZARLARDA BÜYÜME HEDEFİ

Raylı sistemler ve toplu ulaşım gibi yüksek mühendislik gerektiren projelere odaklanan Gülermak, güçlü teknik altyapısı ve uluslararası deneyimi ile yeni pazarlarda etkinliğini artırmayı amaçlıyor.