Gülhan Börülce’nin Ölümü İle İlgili Detaylar Ortaya Çıktı

gulhan-borulce-nin-olumu-ile-ilgili-detaylar-ortaya-cikti

Barış Mahallesi’ndeki askeri lojmanda yaşayan Gülhan Börülce’den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri, dün sabah evde inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde Börülce’nin bıçaklanmış cansız bedeni ile karşılaşıldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Börülce’nin cenazesi otopsinin ardından defnedilmek üzere Ankara’ya sevk edildi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Karşıyaka Mezarlığı’nda gerçekleştirilen cenaze törenine, Gülhan Börülce’nin yurt dışında görevde bulunan asker eşi, çocukları ve diğer yakınları katıldı. Ahmet Efendi Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Gülhan Börülce’nin cenazesi, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA İDDİALAR

Gülhan Börülce’nin yakınları, evdeki şüphelilerin hırsızlık amacıyla içeri girdiğini ve yaşanan arbede sırasında dışarıdaki sesin duyulmaması için elektrikli süpürgenin çalıştığını öne sürdü.

