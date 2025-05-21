Gülibrahimoğlu’nun Şirketine Kayyum Atandı

YENİ GELİŞMELERLE İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve kara para aklama iddialarına ilişkin soruşturma devam ediyor. Firari şüpheli iş insanı Murat Gülibrahimoğlu’nun suçtan elde ettiği gelirler, hem kendi hesaplarında hem de birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında tespit edilmiş durumda.

ŞÜPHELİ MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Şüphelinin malvarlığını devretme veya satma, ayrıca banka hesaplarındaki ve kişisel kasalarındaki para, altın gibi değerli eşyaların kaçırılmasını engellemek amacıyla, Gülibrahimoğlu’nun şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ’ye el konulmuş olduğu bildirildi. Bunun yanı sıra, şüphelinin kripto varlıklarına ve banka hesaplarına da el konulmasına karar verildi.

KAYYUM ATAMASI YAPILDI

Soruşturma sürecinde önemli bir gelişme kaydedildi. Firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu’nun el konulan şirketine kayyum atandı. Alınan karara göre, kayyum atanan şirketin yönetim organlarının tüm karar ve işlemleri Türkiye Madeni Paralar ve Kıymetli Kâğıtlar Genel Müdürlüğü (TMSF) onayına tabi olacak. Bu durum, şirketin yönetimi yanında ortaklık payları ve menkul kıymetleri üzerindeki yetkilerin de TMSF’nin denetiminde olacağı anlamına geliyor.

SORUŞTURMANIN GEREKÇESİ

Soruşturma dosyasında, belirtilen şirketlerin yasa dışı sanal bahis siteleri üzerinden kara para aklama ve suç örgütüne finansal destek sağlama iddiaları üzerinde duruluyor. Suç gelirlerinin şirketler aracılığıyla sisteme yerleştirilerek meşrulaştırıldığı, bu sebeple Türk Ceza Kanunu’nun 220 ve 282. maddeleri gereği işlem yapıldığı belirtiliyor.