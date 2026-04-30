Gülistan Doku’nun Ailesinden DNA Örneği Alındı

TUNCELİ’DE GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinden beri kayıp olarak aranan Gülistan Doku davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in aracında bulunan DNA örnekleri için Gülistan Doku’nun annesi Bedriye Doku ve babası Halit Doku’dan DNA örneği alınması kararı verildi.

DNA ÖRNEKLERİ KARŞILAŞTIRILACAK

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu bulunan Mustafa Türkay Sonel’in aracındaki DNA örnekleri doğrultusunda, Doku ailesinden DNA örneği alınmasına yönelik kararını verdi. Yapılan bu karar sonrasında Gülistan Doku’nun annesi ve babasından Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda kan, tırnak ve saç örnekleri alındı. Elde edilen bu örnekler, aracında tespit edilen DNA bulgularıyla karşılaştırılacak.

SÜREÇTEKİ YENİ DÜZENLEMELER

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan başsavcılardan biri olan Ebru Cansu, göreve başlar başlamaz, Gülistan Doku dosyasını yeniden incelemeye aldı. Soruşturmayı baştan ele alan Ebru Cansu’nun talimatıyla, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından özel bir ekip kuruldu. Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu günden itibaren, kentteki tüm güvenlik kameralarının görüntüleri ve PTS kayıtları toplandı. Gülistan’a ait yeni görüntülerin de bulunduğu toplam 70 KGYS ile ek 700 saatlik görüntü dosyaya dâhil edildi.

Gülistan’ın kaybolmadan önceki son hareketleri de detaylı bir şekilde incelendi. Özellikle, kendisinin erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile görüştüğü kafeye nasıl geldiği, kafeden ne zaman ayrıldığı ve öğretmenine gitmek üzere hareket ettiği gibi bilgiler saniye saniye analiz edildi. Ayrıca, dosyaya eklenen bazı şüpheliler üzerinde HTS ve PTS çalışmaları gerçekleştirildi. Tüm bu çalışmaların ardından, kayıp dosyasının cinayet soruşturmasına dönüşmesiyle birlikte, 14, 17 ve 24 Nisan tarihlerinde operasyonlar düzenlenerek, 17 şüpheli gözaltına alındı. Bunun yanı sıra, dosyada şüpheli konumunda olan ve ABD’de bulunan Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkartıldı.

