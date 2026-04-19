Gülistan Doku Soruşturmasında Çarpıcı İfadeler Ortaya Çıktı

Gülistan Doku soruşturmasındaki gözaltındaki şüphelilerin ifadeleri gün yüzüne çıktı. Eski sevgilisi olan Zeinal Abakarov’un üvey babası ve eski polis memuru Engin Yücer, vermiş olduğu ifade sırasında Gülistan’ı üvey oğlunun o dönemdeki kız arkadaşı olması sebebiyle tanıdığını belirtti. Yücer, yalnızca 4 Ocak 2020 akşamı yüz yüze geldiklerini ve eşi Cemile’nin, Zeinal’ın arkadaşı olduğunu bildiğini ifade etti.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

4 Ocak 2020 tarihinde Gülistan’ın kendi evlerinde olan tartışma olmadığına dikkat çeken Yücer, “Gülistan kalkıp gittiğinde yağmur yağıyordu. Zeinal ile Cemile’ye yağmur yağıyor neden tek başına gitti dedim. Sonra arabanın anahtarını Zeinal’a vererek yurduna bırakmasını söyledim” dedi. Yücer, Gülistan’ın yurt kapandığı için geç kalmaması adına, “Evet, Gülistan’ı bırakmasını ben söylemiştim” ifadesini kullandı. Zeinal’ın evden çıktıktan yaklaşık 10-15 dakika sonra Ömer Gici’nin kendisini aradığını ve “Zeinal diye biri var senin oğlun olduğunu söylüyor, kimliği üzerinde yok, kimliğini getir” dediğini aktardı. Yücer, bu durum üzerine yola çıktığını, çamura saplanan aracın çıkarılmasına yardım ettiklerini belirtti.

“VALİ BEYİN SELAMI VAR, ZEİNAL’I GETİRİN”

Yücer, Zeinal’ı annesinin yurtdışına gönderme kararının ardından, amiri Rıdvan Kayan’a mesaj atarak “Zeinal’ı yurtdışına göndereceğiz sorun olur mu?” diye sorduğunu söyledi. Yücer, Kayan’ın “Serkan müdür ile görüştüm, herhangi bir sorun yok, gönderebilirsin” cevabını verdiğini belirtti. Ardından uygun bir uçak ayarlayarak Zeinal’ı Rusya’ya gönderdiğini ifade eden Yücer, Asayiş müdürü Ertuğrul Arslan tarafından “Vali beyimizin selamı var, burda devlete karşı ayaklanma söz konusu” denildiğini aktardı. Bunun üzerine Yücer, “Cemile kesinlikle oğlumu getirmem dedi” diye konuştu.

“HİÇBİR ŞEY OLMAYACAK, DEVLET ZARAR GÖRMESİN”

Bir süre sonra Yücer, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile birlikte eve geldiğini, Delen’in ortamda “Vali bey sizin için Zeinal’ı getirin, hiçbir şey olmayacak, devlet zarar görmesin” dediğini ifade etti. Yücer, Yılmaz müdürün kendilerini Antalya Belek’teki bir otele yerleştireceklerini ve “kimsenin haberi olmayacak” dediğini ekledi. Yücer, Cemile’nin bu duruma itiraz etmesine rağmen Yılmaz müdürün ısrar ettiğini dile getirdi.

“ORTAK HESAPTAN KYK YURT ARAMASI”

Cemile’nin Zeinal ile Gülistan’ın ortak hesabından “KYK Yurt” araması yapıldığını belirtmesi üzerine Yücer, bu durumu Zeinal’a sorduğunda onun başka birinin yapmış olabileceğini söylediğini ifade etti. Yücer, bu durum karşısında Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele’yi aradığını, Zeinal’ın kullandığı android telefonu verdiklerini ve araştırma yapılacağını aktardı.

“HASTANE KAYDININ TARİHİNİ HATIRLAMIYORUM”

Yücer, Gülistan’ın ablası Aygül Doku ile mahkemelik olduklarını anımsatarak, “Aygül’e hastane kayıtlarını sorguladığım ekran görüntüsünü attım, kendisi de ‘Bu dosyada yok’ dedi” ifadesini kullandı. Ayrıca Yücer, “Ben Gülistan Doku’nun neden kaybolduğuna dair herhangi bir bilgi sahibi değilim. Gülistan’ın kimden korktuğu hakkında bir bilgim yoktur” diye belirtti.

GÜLİSTAN SORUŞTURMASINDA 10 KİŞİ TUTUKLANDI

Gülistan Doku soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 10 kişi tutuklandı. Bunlar arasında Zeinal Abakarov, Engin Yücer, Cemile Yücer, Uğurcan Açıkgöz, Erdoğan Elaldı, Mustafa Türkay Sonel, Gökhan Ertok, Şükrü Eroğlu, Celal Altaş, Nurşen Arıkan ve Ferhat Güven yer aldı. Savaş Gültürk ve Süleyman Önal adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.