Gülistan Doku Soruşturmasında Eski Vali Tuncay Sonel Adliyeye Sevk Edildi

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA ESKİ VALİ SERBEST BIRAKILDI

Gülistan Doku soruşturması çerçevesinde Elazığ’da gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in sorgusu tamamlandı. Sonel, 17 Nisan sabah saatlerinde Erzurum’a sevk edildi ve adliyeye çıkarıldı.

5 Ocak 2020’den beri kayıp olarak aranan Tunceli Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku için düzenlenen soruşturmada cinayet şüphesiyle 11 kişi tutuklandı ve 7 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

ESKİ VALİNİN GÖZALTINA ALINMASI

Soruşturma çerçevesinde, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Ş.E. tutuklanan isimler arasında yer alıyor. Dönemin Tunceli Valisi Mülkiye Başmüfettişi Tuncay Sonel, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Sonel, Elazığ’da gözaltına alındıktan sonra Erzurum’a götürüldü.

SORGULAMA SÜRECİ

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde 3 gün süren sorgulama sonrası Tuncay Sonel, Erzurum Adliyesi’ne getirildi. İlgili mevzuat gereği, söz konusu soruşturma Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte.

DELİL KAYBINDAN SUÇLANIYOR

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, Sonel’in “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçunu işlediği yönünde yeterli şüphe bulunduğu ifade edildi.

Gülistan Doku’nun kaybolmasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı’nın talimatıyla başlatılan soruşturma sürecinde açığa alınan Tuncay Sonel, 13 Haziran 2017-9 Haziran 2020 tarihleri arasında Tunceli’de görev yapmış ve 17 Nisan’da Elazığ’da gözaltına alınmıştı.

AİLESİ KAYIP İÇİN BAŞVURDU

Tunceli’de üniversite okuyan Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana haber alamayan ailesi, Diyarbakır’dan Tunceli’ye gelerek 6 Ocak 2020’de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş ve yürütülen arama çalışmaları sonuç verememişti.

YENİ BİLGİLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kasten öldürme”, “cinsel saldırı”, “suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi”, “bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “suçu bildirmeme” ve “suçluyu kayırma” suçlarının yer aldığı soruşturma kapsamında Tuncay Sonel’in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Şüphelilerden Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Gülistan Doku’nun SIM kartındaki verileri silmekle suçlanan eski polis Gökhan Ertok, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir ve diğer bazı iller çalışanları tutuklandı. Diğer bazı şüpheliler hakkında ise yurt dışına çıkış yasağıno uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FİRARİ ŞÜPHELİYE KIRMIZI BÜLTEN

Ayrıca, Adalet Bakanlığı, ABD’de bulunan firari şüpheli Umut Altaş’ın iade dosyasını ilgili bakanlıklara iletti. Bu dosya, hem ABD makamlarına ulaşacak hem de INTERPOL Genel Sekreterliği tarafından kırmızı bülten çıkarılmasına zemin hazırlayacak.