Gülistan Doku Soruşturmasında Eski Valinin Oğlu Gözaltına Alındı

6 YILDIR KAYIP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ İÇİN ÖNEMLİ GİDİŞAT

6 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun soruşturmasında, cinayet şüphesiyle 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlar neticesinde 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında dönemin Tunceli Valisi’nin oğlu Mustafa Türkay Sonel, baş şüpheli Zeinal Abakarov ve Abakarov’un eski polis üvey babası Engin Yücer yer alırken, operasyondan sonra Gülistan Doku’nun ailesi de ilk açıklamalarını yaptı.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada önemli bir adım atıldı. Savcılığın “kasten öldürme” iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Elazığ ve Tunceli’de 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınırken, 1 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Operasyon sırasında gözaltına alınan isimler arasında dönemin Tunceli Valisi ve şu anda İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, baş şüpheli Zeinal Abakarov ve Abakarov’un üvey babası eski polis Engin Yücer de bulunuyor. Ayrıca Engin Yücer’in eşi Cemile Yücer, Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu, Mustafa Türkay Sonel’in arkadaşı Uğurcan Açıkgöz, ihraç edilen eski polis Gökhan Ertok ve Munzur Üniversitesi’nde görevli Savaş Gültürk, Süleyman Önal, Celal Altaş ile Nurşen Arıkan da gözaltına alınan kişiler arasında yer aldı.

Şüphelilerin ifadelerinin alınması için Tunceli Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü belirtildi.

SAVCILIKTA DİJİTAL DELİLLER VE GİZLİ TANIK

Soruşturma çerçevesinde telefon trafiği, baz istasyonu kayıtları, para transferleri ve sosyal medya hesaplarına yönelik teknik incelemelerin yapıldığı öğrenildi. Savcılık kaynaklarına göre dijital veriler dosya içindeki en kritik unsurlardan birini oluştururken, gizli bir tanığın ifadelerinin de soruşturmanın gidişatını etkileyebileceği kaydedildi.

DOSYADA VALİNİN OĞLUNUN ADI

Soruşturma dosyasında dikkat çeken bir diğer durum ise aile avukatına ulaşan isimsiz bir not oldu. Bu notta, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in adı geçiyor. Yapılan incelemeler, Sonel’in olay günü ve gecesindeki araç hareketlerinin normal akışla uyumlu olmadığı görüşünü ortaya koydu.

AİLE AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Gülistan’ın baraj gölünde intihar ettiği izleniminin oluşturulmaya çalışıldığını belirtti. “Burada biliyorsunuz aramalar yapıldı dalgıçlar tarafından. Gülistan tarafından suya atılan ufak bir not kağıdı bile bulunmuştu. Gülistan 1.60 boylarında, 55-60 kiloydu, üzerinde parka, sırtında sırt çantası vardı. Gülistan’ın baraj gölünde olmadığı net şekilde ortadaydı. Ancak Gülistan’ın intihar ettiği algısı oluşturuldu. Bu algı da ortaya çıktı ki üst düzey kamu görevlisi tarafından yapılmış. Bu örtbasın kişisel nedenlerle geliştiği yani kendi aile bireyleri tarafından işlenen bir suçu örtbas etmek amacıyla baraj gölünde gereksiz aramalar yapıldığı neticesinde aile de 220 gün boyunca burada kaldı.”

“AİLE KIZLARINDAN HİÇBİR ZAMAN UMUDUNU KESMEDİ”

Çimen, “Soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin tutuklanmasını bekliyoruz. 7’nci yılındayız. Dosyada etkin bir soruşturma yapılmaya başlandı. 13’ün üzerinde kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve bu gözaltı kararlarının tutuklanmaya yönelik olarak yapıldığını değerlendiriyoruz. Üst düzey kamu görevlisinin gözaltına alınmadığı görülüyor. Bu nedenle üst düzey kamu görevlisinin gözaltına alınması gerektiğini düşündüğümüzü ifade ediyoruz.”

GÜLİSTAN DOKU’NUN AİLESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Operasyon sonrasında Gülistan Doku’nun ailesi Diyarbakır’da Tunceli Adliyesi’ne Başsavcı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Anne Bedriye Doku, yaptığı açıklamada, “Sayın Adalet Bakanı’na, sayın savcıya, hâkimlere, polise ve jandarmaya teşekkür ediyorum. Daha kadınlar ölmesin, öğrenciler ölmesin, Gülistan ölmesin, yeter” dedi.

“BİZİ SÜREKLİ BARAJA YÖNLENDİRDİ”

Doku, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in arama çalışmalarında sürekli baraj çevresine yönlendirdiği iddiasında bulundu. “O karda, o kışta, o polisler, o jandarmalara yazık değil miydi? Onların da annesi, babası yok mu? Sizin çocuklarınız tek mi var?” diyerek yaşadığı süreçte hissettiği üzüntüyü dile getirdi.

BABA DOKU’DAN ADALET VURGU

Gülistan Doku’nun babası, gelişmelerin ardından adalete güvendiklerini ifade etti. “Adalete güvendiğimiz için adalet yerini buldu. Herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

DÖNEMİN VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Tuncay Sonel, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni’nin sorularını yanıtladı. Oğlunun Gülistan Doku ile bir bağlantısının olmadığını öne sürdü ve “Oğlum o yıllarda lise öğrencisiydi; ne Gülistan’ı ne de sevgilisini tanır. Bu iddialar tamamen iftiradır” dedi. Sonel, hukuki haklarını sonuna kadar kullanacağını belirtti.