Gülistan Doku Soruşturmasında Geniş Çaplı Operasyon Başlatıldı

Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında cinayet şüphesiyle geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı.

DÖNEMİN VALİSİNİN OĞLU DA GÖZALTINDA

Yürütülen operasyon neticesinde, Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, eski polis olan üvey babası Engin Yücer, annesi Cemile Yücer, Uğurcan Açıkgöz, Erdoğan Elaldı ile birlikte dönemin Tunceli Valisi ve şu anda İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gökhan Ertok, Savaş Gültürk, Süleyman Önal ve Celal Altaş da gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğü ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

VALİ SONEL’DEN ÖZEL AÇIKLAMA

Gülistan Doku cinayetiyle ilgili olarak Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile bir görüşme gerçekleştirdi. Burhan, Valisi Sonel’e Gülistan Doku dosyası hakkında ortaya atılan iddiaları sordu.

“BENİM OĞLUM GÜLİSTAN DOKU’YU TANIMAZ”

Sonel, yaptığı açıklamada, “Benim oğlum Gülistan Doku’yu tanımaz, onun sevgilisini de tanımaz. Oğlum o dönemde lise öğrencisiydi, bu olayla nasıl bir ilgisi olabilir? Ben de tanımıyorum. Ailesine yardımcı oldum. Olayın aydınlatılması gerekiyor. Bana yönelik ortaya atılan bu iddialar tamamen iftiradır. Bu konuda sonuna kadar mücadele edeceğim ve hukuki haklarımı kullanacağım” ifadelerinde bulundu.

GÜLİSTAN DOKU OLAYI NEDİR?

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi olan Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren haber alınamıyor. Soruşturma dosyasına göre, Gülistan Doku, kaybolduğu gün valilik karşısındaki duraktan bir minibüse bindi ancak minibüsten nerede indiği belirlenemedi. Aynı gün eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile görüştüğü, telefonunun son sinyalinin Sarı Saltuk Viyadüğü hattında tespit edildiği kaydedildi. İlk zamanlarda dosyada “intihar” ihtimali öne sürüldü. Uzunçayır Barajı’nda aylar süren arama çalışmaları gerçekleştirildi; buna rağmen Gülistan Doku’ya dair hiçbir bulgu elde edilemedi.

Gündem

Mplus Türkiye Yapay Zeka İle Müşteri Taleplerini Yönetiyor

Marka tercihlerinde müşteri deneyiminin önemi artarken, Mplus Türkiye, yapay zeka ile müşteri taleplerinin büyük bir kısmını etkili bir şekilde yönetiyor ve iş gücünde önemli optimizasyonlar sağlıyor.
Gündem

Avrupa Fonlarının Dijital Oyun Sektörüne Artan Yatırımları

Türkiye merkezli oyun şirketleri, Avrupa yatırım fonlarının dijital oyun sektörüne ayırdığı büyük bütçelerle hızla büyüme gösteriyor.
Gündem

Acer Predator Helios Neo 16 AI Performans İncelemesi

Acer Predator Helios Neo 16 AI, oyuncu laptoplarındaki yenilikçi dönüşümü yansıtan dikkat çekici bir model. Deneyimlediğimiz bu cihaz hakkında detaylı izlenim ve bilgileri paylaşıyoruz.
Gündem

Burak Yılmaz Görevinden İstifa Etti Açıklamalarda Bulundu

Gaziantep FK'nın teknik direktörü Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor karşısında alınan 2-1’lik mağlubiyet sonrası görevinden ayrıldığını duyurdu.
Gündem

Bitcoin İçin 75 Bin Dolar Kritik Eşiği Belirlendi

Bitcoin fiyatları kritik seviyelerde dalgalanmaya devam ediyor, yatırımcılar ise olası yukarı kırılmalar ve aşağı yönlü riskler üzerinde dikkatle duruyor. Piyasalardaki belirsizlik sürüyor.