Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişmeler Açıklandı

TUNCELİ’DE KAYIP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ HAKKINDA YENİ GELİŞMELER

Tunceli’de altı yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkıyor. Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, soruşturmanın ilerleyişini anlattı.

KARTIN TAKİBİ YENİ İZLERE GÖTÜRDÜ

Cansu, kayıp öğrencinin soruşturmasına ilişkin olarak, “Başka bir yerde başka bir ilde baz verdiğini gördüğümde onun üzerine gidip zincirleme şekilde sorgulandığında bir takım verilere ulaştı. Sim kartın takıldığı cihaz bilgileri gelmişti sadece dosyaya. Ancak onun peşine düşünmemişti. Yani bu sim kart bu cihaza takılmış ama bu cihazı öncesinde kimler kullanmış, kim takmış olabilir? Bunun araştırması yoktu. Ben o aşamadan sonra devamını araştırdığımda Gökhan’a götürdü beni” dedi.

30 KİŞİLİK EKİP SORUŞTURMADA GÖREVDE

Başsavcı, “Birçok bölgeye gittik. Yani Tunceli’de olabilecek dağlık, ormanlık, bu işin olabileceği işte sığınak, mağara nereler varsa biz bulabilir miyiz umuduyla elimizdeki cihazın imkanıyla her yere dağ bayır, gece gündüz kar-kış demeden tüm aramalarda bizzat ben de zaten jandarmayla birlikteydim. Ankara’dan hem yine bir JASAT ekibi hem de donanımlı teknik cihazlar gönderildi. Buradaki JASAT ekibimize destek olmaları adına. 30 kişilik bir ekip şu anda halen sahadalar” şeklinde bilgi verdi.

DİJİTAL GÜVENLİK İNCELENİYOR

Cansu, dijital materyallere el konulmasına dair olarak “Tüm şüphelilerin dijital materyallerinin cep telefonları, bilgisayarları, tabletlerine hepsine el konulmuş vaziyette inceleme izni alındı ve şu an hâlâ siber suçlarda ilgili uzmanlarca incelemeleri devam ediyor. Bunun dışında HTS kayıtları, PTS kayıtları vardı dosyada. Zaten tekrar alınması gerekli uyulan kişiler için yine müracaat ettik. Alınmaya alınmasına devam ediliyor” ifadelerini kullandı.

BELGELER ARASINDA ÇELİŞKİLER VAR

“Gülistan Doku’nun hastaneden tedavi evraklarını istediğimizdeki gelen belgedeki tarihlerde bir çelişki oldu. Polnet kayıtlarında hastane girişi görünen bir tarih hastane tedavi evraklarında hiç yer almıyordu” diyen Cansu, bu durumun şüpheli olduğunu belirtti. Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin hastanede gereken incelemeleri yaptığını da ekledi.

Cansu, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e teşekkür ederek, “Desteğini sonuna kadar arkamızda hissettik” dedi.

