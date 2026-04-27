Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişmeler Yaşandı

TUNCELİ’DE KAYBOLAN ÖĞRENCİYLE İLGİLİ DOSYA YENİDEN AÇILDI

Tunceli’de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya dair dosyanın 6 yıl aradan sonra yeniden incelenmeye alındığı bildirildi. Bu bağlamda soruşturmanın seyrinde önemli bir gelişme meydana geldi.

YENİ ŞAHİT İFADE İÇİN ÇAĞRILDI

Olayın gerçekleştiği dönemde Tunceli İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve hali hazırda Yalova İl Emniyet Müdürlüğü görevini sürdüren Yılmaz Delen, ifade vermek üzere Erzurum’a davet edildi. Delen’in ‘tanık’ sıfatıyla bilgisine başvurulduğu ve ifade alma işlemlerinin başladığı duyuruldu.

TUTUKLAMALARIN BİLANCOSU

Soruşturmanın yürütüldüğü dönemde, Tunceli ilinin o zamanki Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in de bulunduğu toplam 12 kişinin tutuklandığı kaydedilmişti.

