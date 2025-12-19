Güllü’nün Ölümünde Soruşturma: Kızı Tutuklandı

YALOVA’DA Kİ ŞARKICI GÜLLÜ’NÜN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN TUTUKLAMA

Yalova’daki ikametinde yaşamını yitiren şarkıcı Güllü’nün ölümüyle alakalı sürdürülen soruşturma sürecinde, kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Ünlü sanatçının 26 Eylül gecesi Yalova’daki evinin 6. katından düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Kamuoyunda, kazanın mı yoksa cinayet mi olduğu üzerinde süregelen tartışmalar ışığında, soruşturma çerçevesinde Güllü’nün kızı, cinayet iddialarıyla tutuklandı.

CÜBELİ AHMET’İN DEĞERLENDİRMESİ

Cübbeli Ahmet’in Güllü’nün ölümüyle ilgili yorumları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Cübbeli Ahmet, konuyla ilgili olarak, “Kahvaltıda hanımla buluşuyoruz. O arada konuşuluyor, benim kızlarım bu işe takmış” şeklinde ifadelerde bulundu.

ŞAŞKINLIKLA SORULAR

Cübbeli Ahmet ayrıca, yaşanan olay karşısındaki hayretini dile getirerek, “Üzerine ev geçirmek mi, miras mı ne? Niye yapmış bunu anasına?” sözleriyle görüşünü paylaştı.