Güllü’nün Ölümündeki Soruşturmada Yeni Ses Kayıtları Ortaya Çıktı

Şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, günlerdir devam eden “intihar mı, cinayet mi?” tartışmaları yeni bir boyut kazandı. Soruşturma çerçevesinde göz altına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “tasarlayarak kasten yakınını öldürmek” suçlamasıyla nöbetçi mahkemece tutuklandı. Dosyada, olay gecesi evde bulunan Güllü’nün arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun ifadelerinin önemli olduğu bildirildi. Güllü’nün Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine dair soruşturma kapsamında, Sultan Nur Ulu’nun savcılık ifadesinde “Tuğyan, Gül anneyi itti” şeklindeki itirafının soruşturmayı etkilediği öğrenildi. ‘Kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter’in ise bu suçlamaları kabul etmediği ifade ediliyor.

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma devam ederken dosyaya giren ses kayıtları da gündeme geldi. Kamuoyuna yansıyan kayıtlarda, anne ile kızı arasında yaşanan sert tartışmaların detayları yer alıyor. Ses kayıtlarında dikkat çeken ifadeler arasında, “Tamam, hayatını kim pislettiyse ona gideceksin o zaman. Anladın mı? Senin hayatının hangi döneminde düz bir şeyin vardı Tuğyan? Konuşturma beni.” gibi sözler öne çıkıyor. Kayıtlarda ayrıca, “O zaman da artık mezarıma gelir ağlarsın, sızlanırsın. Ama sen onu da yapmazsın.” ifadesi de yer almakta.

ANNE-KIZ ARASINDAKİ TARTIŞMA ATEŞLİ

Başka bir bölümde ise anne, kızına olan eleştirilerini sürdürerek, “Sadece sizi oturayım. Sizin diplomanızı elinize alın diye. Teşekkürünüz bu.” diyerek, geçmişte yaptığı fedakarlıklara vurgu yapıyor. Kayıtlarda geçen “O kadar bencilsin ki, 2,5-3 yaşında bir bebeğin o mazlumun bile ahını alıyorsun.” şeklindeki sözler, tartışmaların çarpıcılığını gözler önüne seriyor. Söz konusu tartışmalar, Güllü’nün ölümüyle ilgili olayın arka planında önemli bir yer tutuyor ve soruşturmanın seyrini etkilemeye devam ediyor.