Güllü’nün Ölümüyle İlgili Şok Edici Yazışmalar Ortaya Çıktı

Türk arabesk müziğinin değerli isimlerinden biri olan Güllü, 26 Eylül tarihinde Yalova’daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Olay kamuoyunda günlerce tartışılırken ‘cinayet şüphesi’ nedeniyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’i yaklaşık birkaç ay boyunca sıkı takibe aldı. Gülter, aralık ayında ‘yurt dışına kaçma hazırlığı’ yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı ve sonunda tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Son gelişmelere göre, Tuğyan Ülkem Gülter’in yeni mesajlaşmaları gün yüzüne çıktı. Gülter’in sevgilisi Kervan’a darp edilmiş bir şekilde gönderdiği bir video dikkat çekti. Videoda Gülter’in yüzündeki kanlar dikkat çekerken, sevgilisinin “Kim yaptı?” sorusuna verdiği yanıt ise ‘Annem!’ şeklinde oldu.

