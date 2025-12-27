Güllü Ölümü Soruşturmasında Uyuşturucu Test Sonuçları Açıklandı

GÜLLÜ OLARAK TANINAN ŞARKICININ HAYATINI KAYBETMESİ

‘Güllü’ adıyla bilinen sanatçı Gül Tut, 26 Eylül günü Yalova’nın Çınarcık ilçesi, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlattı ve Güllü’nün otopsisi gerçekleştirildi. Sanatçı, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.

SUÇLAMALAR VE GÖZALTILAR

Olay sonrası yapılan teknik ve fiziki takip sürecinde, önceden alınan üç ayrı ifadesinde tutarsızlıklar söz konusu olan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, İstanbul’da bavullarla seyahat ederken yakalandı. Yalova’ya getirilen Tuğyan Ülkem Gülter, ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı; Sultan Nur Ulu’ya ise ‘ev hapsi’ kararı verildi.

ANALİZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Soruşturma süreci devam ederken, 24 Kasım 2025 tarihinde Güllü’nün olay akşamı evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’dan uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının tespiti için saç örnekleri alındı. Bu örnekler, Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

SAÇ TESTLERİ SONUCUNDA OLUMSUZ BULGU

Bursa Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, Gülter ve Ulu’nun saç örneklerinde herhangi bir uyuşturucu bulgusu tespit edilmedi. Test sonuçları, 9 Aralık’ta Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi. Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma süreci devam ediyor.